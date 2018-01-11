Еще двум беженцам не понравилось в Эстонии

В начале января истек 90-дневный срок пребывания за пределами Эстонии для двух сирийцев, доставленных в Эстонию в июне 2016 года из лагеря беженцев в Греции — об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По состоянию на начало января, срок пребывания за пределами Эстонии превысили в общей сложности 87 человек.

Эстонию в 2017 году официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей. Семья вернулась на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

Таким образом, из Эстонии уехали 92 доставленных сюда по квоте беженца. Всего в рамках программы ЕС в Эстонию были привезены 188 беженцев.