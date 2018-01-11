Полезные советы: как семье из пяти человек прожить на 50 евро в неделю?

«Мы в течение многих лет изучаем, как себя ведет среднестатистический эстонец и какие у него убеждения в отношении денег. Мы выяснили, что такие люди живут от зарплаты в зарплате», - отметила Воометс, добавив, что размер накоплений в таких семьях очень маленький, а у четверти семей накоплений нет вообще.

По ее словам, если семья хочет накопить деньги, то, прежде всего, нужно поставить перед собой четкую цель. «Поможет запись доходов и расходов или так называемый семейный бюджет. Многие семьи признаются, что не знают, сколько и на что они тратят», - отмечает Воометс.

Она также советует присоединиться в социальной сети Facebook к группе «Kogumispäevik».

Воометс советует сократить число походов в магазин за продуктами и закупаться сразу на неделю. По ее словам, таким образом можно будет сэкономить на еде. «Покупать следует по четкому списку. Нужно составить меню на неделю – продумать приемы пищи и то, что семья хочет есть», - отмечает он.

По ее словам, одна семья из пяти человек решила питаться на 50 евро в неделю. Для этого нужно знать хорошие способы сэкономить.

«Например, эта семья решила заказывать еду домой через интернет и выбирать в интернет-магазине сразу категорию «товары со скидкой», - говорит Воометс, добавляя, что упор нужно сделать на сырых продуктах.