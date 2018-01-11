Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полезные советы: как семье из пяти человек прожить на 50 евро в неделю?

3
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот

В студии передачи Seitsmesed телеканала TV3 побывала директор Института частных финансов Swedbank Кати Воометс, которая рассказала, каким образом эстонские семьи могут сэкономить и накопить деньги.

«Мы в течение многих лет изучаем, как себя ведет среднестатистический эстонец и какие у него убеждения в отношении денег. Мы выяснили, что такие люди живут от зарплаты в зарплате», - отметила Воометс, добавив, что размер накоплений в таких семьях очень маленький, а у четверти семей накоплений нет вообще.

По ее словам, если семья хочет накопить деньги, то, прежде всего, нужно поставить перед собой четкую цель. «Поможет запись доходов и расходов или так называемый семейный бюджет. Многие семьи признаются, что не знают, сколько и на что они тратят», - отмечает Воометс.

Она также советует присоединиться в социальной сети Facebook к группе «Kogumispäevik».

Воометс советует сократить число походов в магазин за продуктами и закупаться сразу на неделю. По ее словам, таким образом можно будет сэкономить на еде. «Покупать следует по четкому списку. Нужно составить меню на неделю – продумать приемы пищи и то, что семья хочет есть», - отмечает он.

По ее словам, одна семья из пяти человек решила питаться на 50 евро в неделю. Для этого нужно знать хорошие способы сэкономить.

«Например, эта семья решила заказывать еду домой через интернет и выбирать в интернет-магазине сразу категорию «товары со скидкой», - говорит Воометс, добавляя, что упор нужно сделать на сырых продуктах.

Наверх