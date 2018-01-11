Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Ассанж получил эквадорское гражданство

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Джулиан Ассанж. | ФОТО: Vianney LE CAER/SIPA/Vianney LE CAER/SIPA

Эквадор предоставил гражданство основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Эспиносу. Таким образом подтвердились появившиеся накануне сообщения о том, что основателю WikiLeaks уже выдали удостоверение личности гражданина Эквадора.

Ассанж еще в декабре 2017 года начал процедуру натурализации. Накануне в Twitter вместе с сообщениями о новом гражданстве основателя WikiLeaks появилась фотография Ассанжа в футболке сборной Эквадора, сообщает портал Newsru.com.

El Universo сообщает, что номер его паспорта 1729926483 и он занесен в соответствующие базы данных. Это подтверждается на сайте Службы внутренних доходов, где указанное число соответствует человеку по имени Джулиан Пол Ассанж.

По данным издания, гражданство ему предоставлено еще 21 декабря.

Ранее в Эквадоре заявили о поиске международных посредников для переговоров с Лондоном о судьбе основателя WikiLeaks. Новость о предоставлении гражданства пришла сразу после сообщения о том, что британское правительство отклонило запрос Эквадора на дипломатический статус.

Газета The Guardian со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства сообщила, что правительство Эквадора направило запрос на предоставление дипломатического статуса для Ассанжа в Великобритании, но королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по нему.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Он опасался, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Однако 19 мая дело было прекращено к неудовольствию "жертвы", которая заявила, что шокирована решением суда. Тем не менее срок расследования по наиболее свежему эпизоду об изнасиловании в отношении Ассанжа истекает лишь в 2020 году. Таким образом, если активист окажется в руках шведских властей до этого времени, расследование в отношении него может быть возобновлено.

Как известно, Ассанж подумывал над возможностью получить убежище в России, он сообщил, что давал такой совет информатору Эдварду Сноудену. Сам же Ассанж в конечном счете не стал этого делать, поскольку ему "лучше остаться в стране, не являющейся политическим оппонентом Запада".

Подробнее: http://www.newsru.com/world/11jan2018/assange.html

Наверх