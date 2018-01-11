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У эстонских алкоголиков есть одна пугающая особенность

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ФОТО: скриншот

В Эстонии около 90 процентов жителей страны употребляют алкоголь. При этом примерно треть из них злоупотребляют спиртными напитками, сообщает Reporter.ee

Согласно статистике алкогольной зависимости подвержены 10 000 женщин и 50 000 мужчин. При этом зачастую у алкоголиков наблюдаются психические расстройства и они имеют так называемый двойной диагноз.

«Проблема в том, что такие больные, которые не получают лечение. Они подвержены стигматизации и сами находятся в тупике со своей бедой», - отмечает эксперт Института развития здоровья Яне Алоп, добавляя, что о проблеме не говорят.

Подробности смотрите в сюжете передаче Reporter телеканала Kanal2.

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