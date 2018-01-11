Туск: Польша может выйти из Евросоюза

По словам Туска, для правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) преимущество пребывания в Евросоюзе сводится к получению средств, сообщает портал РБК.

При этом польские власти пренебрегают другими возможностями, такими как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность.

Туск отметил, что пока Польша получает финансирование от ЕС, то «игра стоит свеч». «Я легко могу представить себе ситуацию, когда однажды Польша окажется среди вкладчиков в ЕС, и тогда польское правительство решит, что пришло время спросить поляков, хотят ли они видеть Польшу в ЕС», — сказал Туск.

По его словам, после этого Варшава приложит все усилия, чтобы «проститься с членством». Туск подчеркнул, что в Брюсселе испытывают «огромную надежду», что Польша останется в Евросоюзе.