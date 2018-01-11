Индийский принц решил построить на территории своего дворца убежище для геев

"Люди продолжают сталкиваться с давлением, когда решаются на каминг-аут. Их принуждают жениться на людях другого пола или просто выгоняют из дома. В результате им некуда податься и у них нет никакой возможности организовать свою жизнь", - рассказал сам Гохил, слова которого цитирует Newsru.com.

По словам принца, поскольку детей у него не будет, то пустые участки на территории дворца простаивали бы без пользы. Теперь же там появится центр с жилыми комнатами, а его обитатели будут иметь доступ к медицинским услугам и получат возможность пройти курсы английского языка и тренинги, помогающие с поисками работы.

Сам Гохил объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации больше десяти лет назад. Вскоре после этого он создал благотворительную организацию Lakshya Trust и фактически стал главным защитником прав геев в стране. Принц снискал популярность и в странах Запада, куда его регулярно приглашают на крупные телешоу.

Гохил в беседе с агентством также объяснил, почему убежище для геев важно создать именно сейчас. Дело в том, что верховный суд Индии в ближайшее время намерен пересмотреть закон о преследовании гомосексуалистов, и если закон будет отменен, то за этим последует большое число каминг-аутов. Это, по его словам, благое явление, но оно приведет к росту количества людей, нуждающихся в поддержке.

Центр строится за счет средств, поступающих от программы краудфандинга в интернете, а также от пожертвований, которые получает его фонд Lakshya Trust. Сам же принц сфокусировал усилия на расширении своего дворца, где в скором времени появятся солнечные батареи и крупная овощная ферма.

Гохил является потомком одной из королевских фамилий в штате Гуджарат. После обретения независимости местные правители уже не представляют власть, но продолжают жить роскошной жизнью в древних дворцах и используют исконные титулы.

Отметим, что в крупных городах Индии среди среднего класса есть развитые гей-сообщества, но большинство геев подвергаются серьезным преследованиям. И это при том, что в древних храмах Индии многие статуи изображают половые акты между мужчинами. Реалии же в стране таковы, что за секс мужчины с мужчиной предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.