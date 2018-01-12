Павел Иванов: пропаганда мешает жить всем!

Медиаэксперт Павел Иванов поделился своим мнением на этот счет. Смотрите видео!

В начале беседы Иванов подчеркнул, что 13-кратный рост расходов подразумевает не только борьбу с пропагандой: «Стратком – это большой комплекс всей коммуникации, которую производит государство для внутреннего либо для внешнего потребления. От этого зависит, как представлено государство на мировой карте и внутри страны. Разоблачение пропаганды – это лишь одна из составляющих этого процесса».

Важное направление – работа с иностранными журналистами. «Государство должно быть способно внятно изложить свою позицию, грамотно представить свою историю. Важно, чтобы внешний мир понимал происходящие у нас в стране процессы однозначно, как это изначально заложено», - добавил он.

Фрагмент интервью:

– Стратком будет составлять правильные новости? Учить зарубежных журналистов, как правильно освещать события?

– Правильные новости – это примитивный подход к делу, поскольку «правильная» новость – понятие относительное. Например, накануне 100-летия Республики важно, чтобы другие страны узнали о нашей истории. Не менее важно и то, чтобы наши позиции по председательству в ЕС тоже были всем понятны.

Естественно, пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению.

– Каким образом?

– Очень просто. Неэстонцы зажаты вилкой информации: с одной стороны, они живут в Эстонии и видят, что здесь происходит, с другой стороны – потребляют российскую информацию. Достаточно вспомнить, как совсем недавно российские СМИ обвинили Эстонию в войне памятников, выдав за короткий промежуток времени целый шквал информации о монументе Маарьямяэ.

– Но ведь новость не родилась на пустом месте? Ей предшествовало заявление министра о том, что памятник, возможно, придется частично снести в целях безопасности.

– Мы не подавали повода! Не было никакого заявления министра о том, что памятник будет демонтирован или снесен. Было всего лишь три фразы в сослагательном наклонении со ссылкой на экспертов, если они признают это необходимым.

Ежели мы говорим о стратегической коммуникации, то важно предвидеть, что повлечет за собой то или иное сообщение. Нужна аналитика. Журналист должен писать о сложных темах осторожно, проверяя факты.

– Как же следует противодейстовать дезинформации?

– Разъяснять, доказывать, что это не так. Те же самые российские туристы, которые массово приезжают к нам в рождественский период, могут сами убедиться, что в Эстонии нет войны памятников, возрождения фашизма и т.д.

– Не приведет ли погоня за большими деньгами, которые якобы выплачиваются в Европе желающим бороться с пропагандой, к охоте на ведьм?

– Если целью является распознавание пропаганды и ложных новостей, а также их опровержение – это одно. Другое дело, если в ходе мониторинга происходит вброс неверной информации, например, в соцсети. Это не есть хорошо.

За последний год я понял, что наше общество и журналистика научились распознавать, где правда, а где – ложь. Самостоятельно научились.

– Тогда зачем нам создание дорогостоящего Страткома?

– Одно дело, когда журналистика разоблачает ложь. Другое дело, когда в стране есть продуманная программа общения, в том числе на уровне разоблачения. Европа и Америка тоже очень много тратят денег на эти цели. Кстати, и Россия вливает огромные средства. Государство должно уметь продуманно общаться и при необходимости защищать себя.

Подробности - в видео!

Павел Иванов в студии: расходы на антипропаганду вырастут в 13 раз. Что дальше?/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia | ФОТО: Pm

Чем вызвано столь резкое увеличение расходов на борьбу с пропагандой: с прежних 60 000 евро до 800 000 евро в год?

Какие задачи могут стоять перед экспертами по стратегической коммуникации?

Известно, что медиапространство всё больше переходит в социальные сети. Эстония уже запросила информацию о своих жителях у IT-гигантов. Cвязаны ли эти два факта между собой?

Не приведет ли погоня за большими деньгами, которые выплачиваются желающим бороться с пропагандой, к охоте на ведьм?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia