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Как избежать трех главных ошибок при обустройстве кухни

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ФОТО: KV.EE

Никто не делает этого специально. Просто так получается, когда при проектировании кухонной мебели за дело берется непрофессионал. А всего-то надо – вспомнить про логику, предлагает портал Kodu.

Неправильно спланирован кухонный рабочий треугольник

Эффективно организованный треугольник  – холодильник-раковина-плита – помогает меньше уставать. По неправильно спланированной кухне хозяйка делает тысячи лишних шагов. Не ставьте холодильник далеко от плиты и раковины!

Около плиты и раковины должно быть достаточно места

По незнанию или из-за нехватки места часто раковину или плиту устанавливают впритык к холодильнику или духовке, а по правилам, между ними должна находиться столешница шириной минимум 15-20 сантиметров – примерно такую длину имеет сука от локтя до кисти.

Без такого расстояния вам будет неудобно мыть посуду или помешивать суп в кастрюле. Кстати, не рекомендуется монтировать плиту и раковину рядом друг с другом.

Не откладывайте покупку бытовой техники на потом

Делая проект кухни, продумайте, какая кухонная техника вам необходима. Решите заранее, будет ли у вас интегрированная или отдельно стоящая плита, однодверный или двухдверный холодильник, посудомоечная машина шириной 40 или 60 см, а вытяжка должна быть под верхним шкафчиком или будет занимать отдельное пространство.

При выборе интегрированной техники сверьте размеры шкафов и самой техники до покупки. У разных фирм встречаются холодильники и духовки разных габаритов.

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