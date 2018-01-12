Как избежать трех главных ошибок при обустройстве кухни

Неправильно спланирован кухонный рабочий треугольник

Эффективно организованный треугольник – холодильник-раковина-плита – помогает меньше уставать. По неправильно спланированной кухне хозяйка делает тысячи лишних шагов. Не ставьте холодильник далеко от плиты и раковины!

Около плиты и раковины должно быть достаточно места

По незнанию или из-за нехватки места часто раковину или плиту устанавливают впритык к холодильнику или духовке, а по правилам, между ними должна находиться столешница шириной минимум 15-20 сантиметров – примерно такую длину имеет сука от локтя до кисти.

Без такого расстояния вам будет неудобно мыть посуду или помешивать суп в кастрюле. Кстати, не рекомендуется монтировать плиту и раковину рядом друг с другом.

Не откладывайте покупку бытовой техники на потом

Делая проект кухни, продумайте, какая кухонная техника вам необходима. Решите заранее, будет ли у вас интегрированная или отдельно стоящая плита, однодверный или двухдверный холодильник, посудомоечная машина шириной 40 или 60 см, а вытяжка должна быть под верхним шкафчиком или будет занимать отдельное пространство.

При выборе интегрированной техники сверьте размеры шкафов и самой техники до покупки. У разных фирм встречаются холодильники и духовки разных габаритов.