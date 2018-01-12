Фото: в Эстонии на продажу выставлен уникальный седан LADA VFTS

В Эстонии выставлен на продажу экземпляр уникальной версии ВАЗ-2107 1994 года выпуска — это гоночный вариант Lada VFTS. Их собирали в 90 годах прошлого века в Вильнюсе. Тираж был строго лимитированным и составлял всего 30 экземпляров.

Гоночная версия Lada VFTS является глубоко модернизированным заводским вариантом. Под капотом установлен 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 160 л.с. Он агрегатирует с 5-ступенчатой механической коробкой передач от Opel Omega, пишет livecars.ru. При снаряженной массе в 850 кг это делает автомобиль довольно быстрым.

Фото: mobile.de

Силовой агрегат VFTS оснащается топливным насосом Bosch, радиатором Cosworth, карбюратором Weber и задним мостом Volvo. Рулевое управление позаимствовано от Volkswagen Golf II. Оно оборудовано гидроусилителем. Также в трансмиссии присутствует самоблокирующийся дифференциал.

Кузов уникальной модели получил передний сплиттер, расширители арок и задний спойлер. Еще есть кованые колесные диски Alpina с полусликами, каркас безопасности в салоне, спортивное сиденье и специальный руль.

Интересно, что на финском сайте та же самая машина предлагается за 9000 евро.