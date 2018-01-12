Картина дня: семейная трагедия, задержан подозреваемый в ограблении и в Эстонию идут морозы

Молчание отца сломало жизнь матери и ребенку

Самый молодой ВИЧ-позитивный Эстонии, трехлетний Мартин (имена героев изменены – ред.) мог бы быть совершенно здоровым мальчишкой, если бы его отец сказал о своей болезни еще до рождения ребенка. Узнавшая спустя сутки после родов о том, что и она, и ребенок заражены, Лаура уже смирилась со своим статусом: она не мечтает о выздоровлении, самое большое ее желание получить медицинскую страховку. Читайте далее...

В Эстонии ударят морозы: скорая помощь советует на выходных одеваться теплее

На выходных похолодает, по данным метеослужбы ожидается температура воздуха до 10 градусов мороза, поэтому скорая помощь советует одеваться теплее. Читайте далее...

Вооруженное ограбление двух заправок в Тарту: полиция задержала подозреваемого

По данным Tartu Postimees, вчера полиция задержала молодого человека, который подозревается в двух ограблениях заправок в Тарту, произошедших на прошлой неделе. Читайте далее...

Государство заставляет водителей врать полицейским

Путешествовавший на автобусе по Южной Америке Тармо Тамминг показывает полицейскому выданные в Эстонии международные права. Поскольку сзади больше нет перечня стран Венской конвенции, полицейские не могут понять, действительны ли такие права в их стране. Читайте далее...

Фото и видео: на улице Пронкси в Таллинне горит жилой дом

В пятницу, 12 января, в первой половине дня в жилом доме, расположенном на улице Пронкси в Таллинне, загорелась квартира. Читайте далее...

Хирурги учились на трупах лечить травмы

Восемь эстонских хирургов при помощи объединенного учебного заведения Сил обороны, получили вчера редкую и ценную возможность потренироваться на телах умерших. Врачи благодарны за каждую возможность получить новые знания. Читайте далее...

Уголовное дело Вячеслава Гулевича может быть передано в суд совсем скоро

Уголовное дело по обвинению предполагаемого лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, известного так же как Слава Кемеровский, может быть передано в суд уже к концу этого месяца. Читайте далее...

Венчурного капиталиста с эстонскими корнями подозревают в организации оргий

В феврале свет должна увидеть книга, рассказывающая о жизни в Кремниевой долине. Интересно, что в книге также упоминается венчурный капиталист с эстонскими корнями Стив Юрветсон, которому недавно предъявили обвинение в сексуальных домогательствах. Читайте далее...

Нина Негласон: «Взяткой назвали зарплату, с которой уплачены все налоги»

Задержанная два дня назад в связи с уголовным расследованием председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон рассказывает в интервью «Северному побережью», что всерьез боялась, что не выйдет из арестантского дома и ее возьмут под стражу на более долгий срок. Читайте далее...

Подозреваемая Сирли Таммисте: «Мой внутренний пыл угас»

Подозреваемая в коррупции руководитель йыхвиской социальной службы Сирли Таммисте говорит, что случившееся заставило ее переоценить свое прежнее отношение к работе и умерило ее пыл действовать так же активно, как прежде. Она до сих пор не понимает сути предъявленного ей подозрения. Читайте далее...

Пьяные пассажиры напали на водителей Lux Express

В ночь на 11 января в автобусе Lux Express, направлявшемся из Тарту в Ригу, между водителями и двумя пьяными пассажирами произошла перебранка. Читайте далее...

Страшная смерть в царстве животных: охота, электрошок и мертвое тело, висящее между небом и землей

Фотограф портала Järva Teataja запечатлел безжизненное тело маленького хищника, которое повисло под гнездом аиста на столбе электропередачи в Ярвамаа, волость Тюри, деревня Поака. Читайте далее...

Пенсионеры могут потребовать возврата подаренных государству семи миллионов евро

По данным налогового департамента, многие пенсионеры в период с 2014 по 2016 годы не востребовали предусмотренный для них не облагаемый налогом доход, сумма которого в случае возврата достигнет 7,2 млн евро. Читайте далее...

Направления к врачам-специалистам переезжают в компьютеры. Что изменится?

Член правления клиники Тартуского университета Март Эйнасто сравнил дигитальные направления с дигитальными рецептами, с которыми люди знакомы уже много лет, и верит, что никакого ужаса переход на цифровые направления не принесет. Читайте далее...