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Видео: российский солдат хотел разогреть консервы на костре и сжег БТР за 411 000 тысяч евро

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ФОТО: Скриншот.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен рядовой Семен Мережников: солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей (более 411 000 евро). Ролик опубликован на YouTube.

Решением Астраханского гарнизонного военного суда Мережникову было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.

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