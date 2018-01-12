Видео: российский солдат хотел разогреть консервы на костре и сжег БТР за 411 000 тысяч евро

Решением Астраханского гарнизонного военного суда Мережникову было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.