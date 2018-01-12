Вне дома: завтра в Таллинне новое кафе Pavlova проведет День открытых дверей

Pavlova - кафе, как говорили раньше, узкой специализации. Сейчас это называется короче: монопродукт. Хозяйки кафе - кондитеры Ольга Данилова и Снежана Хярма готовят здесь пирожное только одного вида - знаменитый десерт "павлова".

Хозяйки кафе Ольга Данилова и Снежна Хярма. | ФОТО: Теэт Мальсрооз

Напомним историю его создания. В 1926 году великая русская балерина Анна Павлова гастролировала в Австралии и Новой Зеландии. В те годы имя танцовщицы носили многие бренды — шоколадные конфеты, одежда, духи. Точное время и место изобретения десерта так и не установлено, и об этом до сих пор спорят новозеландцы и австралийцы.

Но ассоциации с балетом точные и верные: белоснежная легкая пачка балерины, нежно-розовые пуанты. В интерьере кафе все напоминает о балерине: и ее большая фотография, и пуанты... И, естественно, сам десерт.

ФОТО: Restaurants Review

Нежнейшая меренга, тающая во рту, пышные взбитые сливки и свежие ягоды - вот и вся премудрость. Но, как рассказала Ольга Данилова, с которой удалось пообщаться на маленьком закрытом мероприятии - так сказать, репетиции открытия, не все так просто. Продукты должны быть свежайшие!

ФОТО: Вера Копти

И есть десерт нужно сразу после приготовления, так как дольше двух с половиной часов меренга под тяжестью взбитых сливок не выдерживает. Из-за чистоты вкуса и легкости "павлова" так популярна по всем мире уже почти сто лет.

В день кафе продает около 300 штук пирожных, которые готовятся буквально на глазах у покупателей. Любители десерта, уже побывавшие в новом кафе, в один голос заявили в Facebook, что "павлова" в Pavlova - самая лучшая "павлова" в городе. У вас есть возможность это проверить: на Поорди, 3, начиная с 12 часов ждут всех любителей этого вкуснейшего десерта.