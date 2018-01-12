Фото: Ford Focus сбил девушку на пешеходном переходе
12 января 2018 г., 15:36
Сегодня, 12 января, в 14.20 возле торгового центра «Вильянди», расположенного на Таллиннской улице в Вильянди, на пешеходном переходе произошло ДТП: автомобиль Ford Focus сбил девушку.
Когда несколько минут спустя журналисты Sakala прибыли на место происшествия, медики оказывали пострадавшей первую помощь и готовили к погрузке в карету скорой помощи. Девушка была в сознании. У автомобиля Ford, за рулем которого находился пожилой водитель, серьезных повреждений не было.
Движение на месте происшествия было нарушено.