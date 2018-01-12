Фото: Ford Focus сбил девушку на пешеходном переходе

Когда несколько минут спустя журналисты Sakala прибыли на место происшествия, медики оказывали пострадавшей первую помощь и готовили к погрузке в карету скорой помощи. Девушка была в сознании. У автомобиля Ford, за рулем которого находился пожилой водитель, серьезных повреждений не было.

Движение на месте происшествия было нарушено.