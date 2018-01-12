Карел Таранд: Ратас & Co не осмеливаются признать, что руководят партией русских, а их политическая программа – это сплошная русификация

Чем больше общественность Эстонии занимается российским телеканалом ПБК, тем четче становится, что мы полуслучайно зацепились за что-то явно маленькое, но зато серьезное. Уверенность, с которой руководимое Центристской партией правительство защищает нежные коммерческие отношения с этим каналом, говорит о том, что для партии это стратегическая красная черта, переступать которую нельзя, поскольку «позади Москва». ПБК, как лук, шелуху с которого нужно снимать слой за слоем, чтобы добраться до сути проблемы.

Заказ передач у ПБК для информирования русскоязычных иммигрантов сначала всплыл как тема безопасности - и в каком-то смысле так оно и есть, но как всегда, как и в любой другой стране, специалистам по безопасности свойственно перебарщивать со страхами-переживаниями, поскольку, таким образом аналитики зарабатывают себе на хлеб с маслом.

ПБК, как операция, управляемая из Москвы, - это явление, которое исчезнет со временем, как и телевидение в целом, и оно нисколько не поколеблет независимость Эстонии. Но факты расставляют все по своим местам. В 2010 году ПБК имел долю просмотра в 12 процентов по всей Эстонии, но сейчас из этого у них осталось всего пять процентов. За семь лет исчезла почти половина аудитории, несмотря на то обстоятельство, что пошлое и антиинформационное ТВ-развлечение – это первое предпочтение пожилых и менее образованных людей при потреблении СМИ, а демографическая картина русского меньшинства состоит именно из них. Если канал не исчезнет по экономическим причинам, он умрет вместе со своей аудиторией самое позднее в течение 20 лет, став задолго до этого совершенно маргинальным. И инъекции из общественных средств этому умирающему уже не помогут.

Следующей проблемой является вопрос, зачем вообще заказывать передачи на этом канале, как это годами делает таллиннская монопартийная городская власть? «Являясь нашим медиаоператором», как гордо говорит мэр Таави Аас. Есть ли у этого разумная экономическая и правовая основа? Конечно, нет. Наряду с центристами и министр Осиновский объяснил, что нет другого способа достучаться до очень важной группы населения, иначе чем через ПБК как русскоязычный иностранный канал.

Как знают все, для массового информирования людей было много возможностей и до изобретения телевидения. Таким образом, телевидение в целом и ПБК в частности не является безальтернативным. Каждый политик хорошо умеет распространять информацию, например, стучась в двери и беспокоя покупателей в магазине, не говоря об информационных письмах, массовых рассылках, газетах, радио, новых СМИ, встречах с трудовыми коллективами и так далее. Есть библиотеки и компьютерные курсы.

Таллиннская городская власть не предоставила ни одного доказательства того, что она сравнила с точки зрения экономики возможности информирования испытывающих информационный голод несчастных иноязычных русских (как их количество вообще определяется?). Но тут точно известно, что телевидение - наиболее дорогой и неточный информационный и рекламный канал.