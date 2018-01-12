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Фото: в центре Таллинна внедорожник врезался в автобус

Полиция просит помощи очевидцев!

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Вчера ранним утром на перекрестке Гонсиори и Пронкси столкнулись автомобиль и городской автобус. Полиция просит помощи очевидцев.

Об инциденте в полицию сообщили в 5.22 утра. По предварительной информации, столкнулись ехавший по улице Гонсиори в направлении центра автобус Scania и внедорожник Volkswagen Tiguan. В результате столкновения пострадала управлявшая Volkswagen 50-летняя женщина, которую доставили в больницу. Находившаяся за рулем автобуса 45-летняя женщина не пострадала.

В момент ДТП дорога была влажная. Максимально допустимая скорость на этом участке – 50 км/ч.

Для выяснения подробностей происшествия полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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