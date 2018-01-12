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После пробитой в пятый раз стены изменилась организация движения по улицам Роху и Теллискиви

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Начиная с сегодняшнего дня изменится порядок движения на перекрестке улиц Роху и Теллискиви:  запрещается пересекать улицу Теллискиви по улице Роху, передает Postimees.

«Хотя перекресток отвечает стандартам, знаки дорожного движения видны и продублированы, видимость для водителей хорошая. На обеих улицах, ведущих на перекресток, уменьшена разрешенная скорость и выполнены все условия для безопасного движения, однако здесь существует требующий изучения психологический фактор, который становится причиной дорожно-транспортных происшествий», — сказал завотделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

Транспортный департамент уже некоторое время наблюдал за этим перекрестком. «Видеосъемка  последних аварий показывает, что водители почему-то перед знаком Stop вместо остановки прибавляют скорость. Пока невозможно объяснить, почему при виде одного и того же знака водитель на одном перекрестке выполняет его требование, а на другом игнорирует», — добавляет он.

До прояснения обстоятельств движение по улице Роху на Теллискиви будет ограничено дорожными знаками и сразу же будет выставлена деталь ограждения, смягчающая удар, и соответствующий железобетонный монумент.

На улицу Роху можно попасть по улицам Теллискиви, Ристику и Хярьяпеа. С Роху на Теллискиви теперь можно проехать только через правый поворот со стороны Mööblimaja.

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