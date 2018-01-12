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МИД РФ: «Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018»

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Мария Захарова | ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что британские журналисты будут вести кампанию против ЧМ-2018.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах.

Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов.

Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в РФ в западных СМИ», – описала ситуацию сотрудница МИД.

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