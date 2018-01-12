Предприниматель хочет построить мост до Сааремаа за 500 миллионов евро
12 января 2018 г., 16:09
Предприниматель Райво Хейн надеется при поддержке государства уже в 2020 году начать строительство моста через пролив Суурвяйн между материком и островом Муху, соединенным с Сааремаа, передает rus.err.
По предварительным оценкам на строительство моста уйдет три года, а стоимость составит 500 миллионов евро, сообщает газета Saarte Hääl.
В планах у Хейна два моста — строительство второго начнется, когда мост через пролив Суурвяйн будет готов. Второй мост свяжет острова Сааремаа и Хийумаа.
Что касается источников финансирования, то государство не планирует вмешиваться: все вложения должны поступить от предпринимателей, эстонского и скандинавского пенсионных фондов, а также за счет банковских кредитов.