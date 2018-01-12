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Предприниматель хочет построить мост до Сааремаа за 500 миллионов евро

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Купюры достоинством 100 евро. | ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS/Scanpix

Предприниматель Райво Хейн надеется при поддержке государства уже в 2020 году начать строительство моста через пролив Суурвяйн между материком и островом Муху, соединенным с Сааремаа, передает rus.err.

По предварительным оценкам на строительство моста уйдет три года, а стоимость составит 500 миллионов евро, сообщает газета Saarte Hääl.

В планах у Хейна два моста — строительство второго начнется, когда мост через пролив Суурвяйн будет готов. Второй мост свяжет острова Сааремаа и Хийумаа.

Что касается источников финансирования, то государство не планирует вмешиваться: все вложения должны поступить от предпринимателей, эстонского и скандинавского пенсионных фондов, а также за счет банковских кредитов.

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