Предприниматель хочет построить мост до Сааремаа за 500 миллионов евро

По предварительным оценкам на строительство моста уйдет три года, а стоимость составит 500 миллионов евро, сообщает газета Saarte Hääl.

В планах у Хейна два моста — строительство второго начнется, когда мост через пролив Суурвяйн будет готов. Второй мост свяжет острова Сааремаа и Хийумаа.

Что касается источников финансирования, то государство не планирует вмешиваться: все вложения должны поступить от предпринимателей, эстонского и скандинавского пенсионных фондов, а также за счет банковских кредитов.