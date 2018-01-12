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В Ласнамяэ в антикварном магазине продают подделку картины Малевича за 65 000 000 евро

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Автопортрет Казимира Малевича. | ФОТО: akg-images/akg-images

На сайт антикварного магазина Artantik Gallery Shop, расположенного по адресу Паэ, 21 в Ласнамяэ, выставлена на продажу картина якобы Казимира Малевича «Яков Юровский» по цене 65 000 000 евро.

Каким образом в Эстонии появилась эта картина, неизвестно. Указанный на сайте, зарегистрированном в 2018 году, телефон не отвечает. Не отвечают и телефоны, указанные в Коммерческом регистре при регистрации фирм Tradens Group OÜ и KMK Logotrade OÜ - эти фирмы были указаны на сайте антикварного магазина. Фирмы связаны с Андреем Торгановым, передает Rus.ERR.

В 2011 году специалисты Третьяковской галереи признали с вероятностью 99%, что это подделка.

Читайте подробнее на портале Rus.ERR.

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