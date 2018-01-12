В Ласнамяэ в антикварном магазине продают подделку картины Малевича за 65 000 000 евро

Каким образом в Эстонии появилась эта картина, неизвестно. Указанный на сайте, зарегистрированном в 2018 году, телефон не отвечает. Не отвечают и телефоны, указанные в Коммерческом регистре при регистрации фирм Tradens Group OÜ и KMK Logotrade OÜ - эти фирмы были указаны на сайте антикварного магазина. Фирмы связаны с Андреем Торгановым, передает Rus.ERR.

В 2011 году специалисты Третьяковской галереи признали с вероятностью 99%, что это подделка.

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