В Таллинне начнут производить конопляное пиво

Занимающаяся производством пищевых добавок из конопли Creso Pharma, акции которой котируются на Австралийской бирже, сообщила в четверг, что в сотрудничестве с канадским финансовым инвестором LGC Capital и Baltic Beer Company создала совместное предприятие CLV Frontier Brands Pty Ltd.

Согласно утвержденным правилам, Creso Pharma и LGC Capital инвестируют в совместное предприятие по 150 000 евро, а Baltic Beer Company совершит неденежный вклад той же стоимости в виде услуг.

Согласно концепции CLV Frontier Brands, прежде всего в Таллинне будет создана современная пивоварня, где будут разрабатывать рецепты.

Пиво не будет содержать тетрагидроканнабинол (THC) и другие каннабиноиды (CBD).

Пиво Viru, которое продает Baltic Beer Company, производится по лицензии на пивоваренном заводе A. Le Coq в Тарту. Пильзнер с 5-процентным содержанием алкоголя продается в том числе в Австралии, Китае, Соединенном Королевстве, Италии и Мексики.