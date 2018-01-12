Как создать роскошную обстановку, не располагая золотой кредиткой. Прием четвертый

Купите неприлично большую картину маслом

Роскошь не прячется — она заявляет о себе фанфарами. И если покупать живопись в дом, то форматом покрупнее.

Конечно, любая живопись трогает, потому что она живая: хочется рассматривать мазки и погружаться в историю, которую рассказывает полотно. Но только когда эта история разворачивается на холсте 2,5х4 метра, в нее погружаешься целиком и полностью. Будь то реалистичное изображение вишневого сада или абстракции в духе Пита Мондриана — большое полотно всегда впечатляет сильнее. От него перехватывает дыхание — а именно так действует роскошь.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Чтобы найти свою роскошную картину по сходной цене, стоит подключить знакомых и знакомых знакомых: наверняка у кого-то в друзьях на Facebook есть студенты художественных учебных заведений, которые пишут скорее за идею, чем за деньги. Погуглите арт-форумы и обратитесь к набивающему руку художнику напрямую. Не упускайте возможности заглянуть в непафосные художественные галереи за границей и обращайте внимание на декор кофеен: некоторые начинающие авторы используют их стены как выставочный стенд.

Совет: Ни в коем случае не зацикливайтесь на классическом стиле. Работы, написанные в современной стилистике, как правило, обходятся дешевле. И совсем удача, если ваша картина будет не просто большой, но еще и вытянутой в длину. Расположить такую над спинкой кровати или в санузле — особый шик.