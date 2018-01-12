Стало известно решение окружного суда относительно цветочного аукциона на улице Виру

Как отметил в своем решении Таллиннский окружной суд, поданная предпринимателями жалоба бесперспективна.

Судебное постановление окончательно и не подлежит обжалованию. Устный аукцион по продаже киосков цветочного рынка состоится в ближайшее время.

Двенадцать предпринимателей, которые ранее вели торговлю на цветочном рынке на улице Виру, 22 декабря в Таллиннском административном суде оспорили планы Таллинна провести устный аукцион по передаче в пользование мест на рынке. 8 января административный суд в порядке правовой защиты приостановил проведение аукциона.

Оператор столичных рынков — предприятие Tallinna Turud — известило о переносе ранее намеченного на 16 января аукциона до выяснения точных обстоятельств судебного спора.

Присяжный адвокат бюро Eiche & Partnerid Алар Эйхе 22 декабря подал в Таллиннский административный суд жалобу на аннулирование аукциона по местам на цветочном рынке.

По словам Эйхе, недопустимо, когда определенные предприятия ищут продавцов на рынок так, словно победитель аукциона уже известен.

«Намеченный на 16 января аукцион теперь отменяется, поскольку суд аннулировал проведение аукциона и намерение организовать аукцион для желающих торговать на рынке как не имеющее законных оснований оспорено в суде», - сказал Эйхе.