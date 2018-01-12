Попавшийся на превышении скорости полицейский попытался обвести коллег вокруг пальца

По сообщению Лыунаской префектуры, на основании собранных данных, в прошлом году полицейский в нерабочее время ехал на личном автомобиле со скоростью 124 км/ч на участке с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч. Пойманный на нарушении полицейский предъявил коллегам рабочий документ. По словам пресс-секретаря, у патрульных сложилось впечатление, что превышение скорости было обусловлено выполнением срочного рабочего задания. Патруль разрешил полицейскому ехать дальше, а превышение скорости не было внесено в протокол как нарушение.

Однако, как выяснило Бюро внутреннего контроля, полицейский ехавший в свободное время на личном автомобиле, не выполнял связанные с работой поручения, поэтому у него отсутствовало законное основание для предъявления патрульным своего рабочего документа. Для выяснения подробностей инцидента Бюро внутреннего контроля начало в отношении полицейского производство о проступке и о дисциплинарном нарушении.

Руководитель Бюро внутреннего контроля Рауль Вахтра сказал, что этот случай заслуживает сожаления. «Ко всем полицейским в нашем учреждении в равной степени предъявляются высокие ожидания – как с точки зрения соблюдения законов, так и с точки зрения рабочей этики. Злоупотребление властью с использованием своего служебного положения встречается очень редко, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избежать таких ошибок», - сказал Вахтра.

Находящийся под следствием полицейский до вынесения решения по этому делу отстранен от должности.