Трамп утверждает, что не называл страны третьего мира «вонючими дырами»

Ранее СМИ со ссылкой на некоторых участников совещания сообщили, что Трамп назвал эти страны «вонючими дырами».

Трамп в «Твиттере» написал, что не употреблял такой лексики, о которой пишут СМИ, в отношении стран третьего мира. По его словам, он употребил довольно жесткое выражение, однако не то, о котором пишут газеты.

«На встрече DACA [принятая Бараком Обамой программа „Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов“] я употребил резкие выражения, но не такие», - написал Трамп в "Твиттере" после разразившегося скандала.

При этом Трамп не уточнил, какие именно слова были сказаны во время совещания в Овальном кабинете.

Высказывание Трампа, которое цитировали СМИ, незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев. В ООН предполагаемое высказывание Трампа назвали шокирующим, позорным и расистским.

«Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?» - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Белый дом ранее не стал опровергать эти сообщения СМИ.

«Шаг назад»

Совещание в Овальном кабинете было посвящено поиску путей легализации нескольких категорий иммигрантов.

Во время совещания законодатели говорили о возможности предоставления разрешения на временное проживание в США гражданам стран, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и эпидемий, сообщают американские СМИ.

Как сообщают американские СМИ, конгрессмены предложили Трампу вернуться к практике выдачи так называемого «временного статуса беженца» для граждан ряда стран, где находиться небезопасно. Получив этот статус, несколько категорий иммигрантов могли бы на законных основаниях оставаться в США.

Трамп в пятницу написал в «Твиттере», что если бы он принял предложения законодателей, то это было бы большим «шагом назад». По его словам, меры, предложенные законодателями, привели бы к тому, что США пришлось бы принимать большое число людей из бедных стран с высоким уровнем преступности.

Трамп пояснил, что хотел бы создать новую иммиграционную систему, в рамках которой вид на жительство в США предоставлялся бы иностранцам «за заслуги». Трамп считает, что такая иммиграционная система поможет США перейти на новый уровень развития.