«Аэрофлот» в судебном порядке взыщет с жены Аршавина убытки за задержку рейса

«Аэрофлот» намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов.

Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.

Кроме того, «Аэрофлот» понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.

«Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, Аэрофлот воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в «черный список», – говорится в заявлении компании.

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов упомянул о возможном судебном разбирательстве.

«Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно.

Она может обратиться в суд. «Аэрофлот» со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолета в аэропорту.

Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск», – сообщил Фетисов в интервью RT.

Ранее в компании заявили о готовности оказать юридическую помощь конфликтовавшей с Аршавиной стюардессе.