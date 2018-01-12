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Сувенирные монеты, посвященные Олимпийской сборной Эстонии, были распроданы за несколько минут

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ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12 часов началась продажа сувенирных монет, посвященных Олимпийским играм в Пхёнчхане, передает Pärnu Postimees.

В почтовой конторе собралась внушительная очередь считающих минуты нумизматов. Прибывшие в Пярну на продажу 15 медалей были раскуплены в течение нескольких минут.

Очередь двигалась быстро. Когда она дошла до меня, из кассы крикнули: «Последний!».

Серебряная монета отчеканена в честь Олимпийской сборной Эстонии и посвящена Олимпийским играм в Пхёнчхане, ее номинальная стоимость 10 евро.

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