Сувенирные монеты, посвященные Олимпийской сборной Эстонии, были распроданы за несколько минут
12 января 2018 г., 17:03
Сегодня в 12 часов началась продажа сувенирных монет, посвященных Олимпийским играм в Пхёнчхане, передает Pärnu Postimees.
В почтовой конторе собралась внушительная очередь считающих минуты нумизматов. Прибывшие в Пярну на продажу 15 медалей были раскуплены в течение нескольких минут.
Очередь двигалась быстро. Когда она дошла до меня, из кассы крикнули: «Последний!».
Серебряная монета отчеканена в честь Олимпийской сборной Эстонии и посвящена Олимпийским играм в Пхёнчхане, ее номинальная стоимость 10 евро.