Ратас: жизнь в Ида-Вирумаа должна стать такой, чтобы привлекать и удерживать специалистов мирового уровня

Темой встреч, состоявшихся в Нарве и Нарва-Йыэсуу, были вызовы, отвечать на которые приходится приграничному региону. Один из наиболее серьезных – это острая потребность в привлекательной жизненной среде и развитой инфраструктуре, отсутствие которых тормозит как развитие туризма, так и возможности предприятий приглашать на работу специалистов высокого уровня. По словам премьер-министра, государство, местное самоуправление и частный сектор должны приложить совместные усилия к тому, чтобы качество жизни в Ида-Вирумаа позволяло привлекать и удерживать здесь таланты мирового класса.

Участвовавшие во встречах предприниматели и местные активисты выразили надежду, что государство может как помочь в строительстве объектов, имеющих ключевое значение для развития региона, например, спортивного холла в Нарва-Йыэсуу или портовой инфраструктуры курортного города, так и поддержать частные предприятия в их собственных попытках представлять свою продукцию за рубежом и решать проблему нехватки рабочей силы. Они также поблагодарили премьер-министра за то, что правительство увеличивает финансовую поддержку региона и предлагает ему новые возможности.

Юри Ратас в свою очередь отметил, что очень важно в полной мере использовать уже имеющиеся средства поддержки местной жизни. Ида-Вирумаа еще есть куда развиваться. Сопровождавшие премьер-министра председатель правления EAS Ало Иваск и директор центра внешних инвестиций Аллан Селиранд рассказали предпринимателям о доступных мерах финансирования бизнеса и развития городской среды, а руководитель отдела региональной политики Министерства финансов Кайре Ээбик познакомила присутствующих с проектом программы поддержки Ида-Вирумаа. Старт программы запланирован на второе полугодие 2018 года, из государственного бюджета на ее запуск выделено 2,8 миллиона евро.

В Нарве Юри Ратас посетил также промышленные парки, завод «Аквафор» и металлообрабатывающее предприятие «Фортако».