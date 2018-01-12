Внимание, розыск! Пропала 12-летняя девочка

Девочка покинула центр поддержки днем 8 января. В тот же день она побывала в гостях у родственников в Килинги-Нымме, оттуда отправилась в неизвестном направлении. Последний контакт с близкими, о котором известно полиции, у девочки был по телефону 9 января. Согласно информации, поступившей в полицию, она может находиться сейчас в Тартумаа. Кятлин сбегала и раньше, она может ходить по кругу — из одного торгового центра в другой, обычно в компании. У девочки нет при себе личного телефона.

Кятлин худощавого телосложения, рост примерно 160 см, она лысая. На ней скорее всего пестрая куртка и светлые джинсы. Описание девочки передано полицейским патрулям, которые проверяют места, в которых она может оказаться.

Полиция просит всех, кто видел Кятлин или располагает данными о ее возможном местонахождении, звонить по номеру 112.