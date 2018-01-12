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Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в совершении кражи мужчины

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры разыскивают 37-летнего Станислава (на фото), которого подозревают в проникновении ночью 9 января путем взлома в ломбард на Ляэнемере теэ и совершении кражи ювелирных изделий.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet
ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

9 января около 6 часов утра полиция получила сообщение, что из находящегося в Ласнамяэ ломбарда были украдены золотые и серебряные украшения. Собранные на данный момент улики дают основание полагать, что к краже может быть причастен изображенный на фото мужчина.

Рост мужчины – 195 см, на запястье правой руки есть порез, который может быть скрыт повязкой, на левой руке имеется татуировка.

Всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека либо другая информация о нем, просим связаться с полицией по номеру 112 или 5302 2492.

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