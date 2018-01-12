Финляндия готовится противостоять российским подлодкам

По сравнению со временами холодной войны, количество подводных лодок в Балтийском море значительно снизилось. В Балтийском флоте России сейчас в оперативной готовности находятся две подводных лодки.

Однако в Финляндии считают, что так будет продолжаться недолго, и было бы разумнее начать готовиться к увеличению количества подводных лодок.

"Сейчас их мало, но Россия занимается производством подводных лодок в большом объеме. С учетом политики России, уверен, что в ближайшем будущем их здесь станет больше", - сказал командующий Военно-морскими силами Финляндии Вели-Петтери Валкамо.

В течение ближайшего десятилетия структуру ВМС Финляндии ожидают значительные преобразования. Сейчас у Финляндии три ракетных катера типа "Раума" и два минных заградителя типа "Хямеэнмаа".

Из старых кораблей оставят только четыре корабля типа "Хамина", которые будут ремонтироваться с 2018 по 2021 год. Остальные заменят кораблями класса "Остроботния".

Самые большие изменения коснутся развития вооружения против подводных лодок. Сейчас на финских боевых кораблях нет достаточно мощных орудий для уничтожения подводных лодок. Также есть недостатки в мощности подводного мониторинга.

Для улучшения ситуации Министерство обороны в прошлом месяце сообщило, что купит у Швеции четыре торпедных системы на корабли класса "Хамина".

Однако торпедные системы Saab настолько новы, что их доставку можно ждать лишь в 2023 - 2025 годах. Швеция также намерена установить торпеды этого типа на свои корветы.

В первое время Финляндия планирует одолжить у Швеции более старые модели торпед, которые можно будет использовать на учениях и при оперативной готовности. Первая торпедная система будет готова уже осенью следующего года. Их заменят новыми моделями, когда те будут изготовлены.

Длина изготовленных шведской фирмой Saab торпед - 2,85 м, диаметр - 40 см, а вес - примерно 340 кг. Самая высокая скорость торпеды - почти 40 узлов, дальность стрельбы - свыше двадцати километров.