Япония присоединится к киберцентру НАТО в Таллинне

Япония присоединится к киберцентру НАТО в Таллинне1
12 января 2018 г., 18:58
Япония в самом скором времени присоединится к работе центра компетенции кибер-обороны НАТО, действующему в Таллинне.
«Я рад сообщить, что Япония в самом скором времени приступит к сотрудничеству в центре компетенции кибер-обороны НАТО, действующем в Таллинне», - сказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас после состоявшейся в Таллинне встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Эту информацию подтвердил и руководитель правительства Японии.
На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по кибер-обороне присоединились уже 20 стран.