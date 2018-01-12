Япония присоединится к киберцентру НАТО в Таллинне

«Я рад сообщить, что Япония в самом скором времени приступит к сотрудничеству в центре компетенции кибер-обороны НАТО, действующем в Таллинне», - сказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас после состоявшейся в Таллинне встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Эту информацию подтвердил и руководитель правительства Японии.

На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по кибер-обороне присоединились уже 20 стран.