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Япония присоединится к киберцентру НАТО в Таллинне

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Флаг НАТО. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Япония в самом скором времени присоединится к работе центра компетенции кибер-обороны НАТО, действующему в Таллинне.

«Я рад сообщить, что Япония в самом скором времени приступит к сотрудничеству в центре компетенции кибер-обороны НАТО, действующем в Таллинне», - сказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас после состоявшейся в Таллинне встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Эту информацию подтвердил и руководитель правительства Японии.

На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по кибер-обороне присоединились уже 20 стран.

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