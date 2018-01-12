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Полуголая активистка Femen атаковала президента Чехии (видео)

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Охранники уводят президента Чехии Милоша Земана, их коллеги на заднем фоне заламывают руки активистке Femen. | ФОТО: Hyena Beran/AP

В Праге в день президентских выборов на избирательном участке, где голосовал действующий глава государства Милош Земан, произошел инцидент. Украинская активистка движения Femen внезапно выскочила из толпы журналистов и оголила грудь, на которой была надпись "Земан - потаскуха Путина". Эту же фразу она прокричала несколько раз.

По информации "Чешского телевидения", речь идет об активистке Ангелине Диаш. До появления Земана на избирательном участке в столице Чехии она пряталась в толпе представителей СМИ. Когда глава государства подошел к столу избирательной комиссии и готовился предъявить свои документы, Диаш подбежала к нему, пишет Newsru.com.

Судя по видео с избирательного участка, уже опубликованному в интернете, активистка Femen на ходу сняла с себя рубашку, оголив грудь с провокационной надписью. В метре от Земана девушку остановил один из охранников президента, сбив ее с ног и повалив на пол. Сразу после этого активистке заломили руки за спину и надели наручники. Вскоре ее вывели из помещения.

Из-за инцидента служба безопасности президента Чехии вывела Земана из помещения для голосования. Однако спустя несколько минут глава государства вернулся и опустил бюллетень в урну. "Как вы видите, моя охрана работает достаточно хорошо, потому что она (активистка Femen - ред.) так и не добралась до меня", - прокомментировал инцидент Земан.

Президентские выборы в Чехии проходят в течение двух дней - 12-го и 13 января. На главный пост в стране претендуют девять человек, включая и самого Земана, которого социологи и эксперты называют главным фаворитом президентской гонки.

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