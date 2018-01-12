Люди с высоким доходом покрывают четверть того, что выиграют от реформы низкооплачиваемые

Министерство финансов сообщило ERR, что доходы тех, кто выиграл в результате реформы не облагаемого подоходным налогом минимума, увеличатся в совокупности почти на 200 миллионов евро.

Министерство прогнозирует, что налоговая нагрузка на людей с высокими доходами вырастет в сумме примерно на 50 миллионов евро.

Таким образом, если вычесть из 200 миллионов 50 миллионов евро, то налоговая реформа принесет государству дополнительные издержки в размере 150 миллионов евро по сравнению с 2017 годом.

Дать точную оценку изменений налоговой нагрузки трудно, поскольку она очень индивидуальна, и зависит от того, из чего складываются доходы человека и как они со временем изменятся, тем не менее, Министерство финансов подсчитало, что доходы, как ожидается, увеличатся или не изменятся в связи с реформой налогообложения у 80% жителей Эстонии, а уменьшатся - у 20%.