Действующий чемпион победил в тренировочном дерби

После поражения от "Калью" 0:10 на второй тренировочный матч тренер ФКИ "Левадия" Александар Рогич выставил на матч основной состав, в отором дебютировал находящийся на просмотре словенец Тимотей Дудлек.

"Левадия" повела в счете после удара Никиты Андреева, но удержать преимущество не смог: сначала Эрик Сорга за 21 минуту до конца встречи сравнял счет,а на 80-й минуте бывший правый крайний защитник "Нымме Калью" Карл Мёэль принес победу "Флоре".

В составе "Флоры" дебютировал также и Франк Лийвак, чьим последним клубом был боснийский ФК "Сараево".