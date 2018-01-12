Трагедия в Праге: в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 45 человек

"В результате столкновения автобуса и автомобиля погибли три человека: водитель Škoda и два человека в автобусе", - сказала спикер пражской полиции Моника Шиндлова AFP.

Пять человек в тяжелом состоянии.

"Двое детей получили тяжелые травмы головы, их ввели в искусственную кому", - сказала пресс-секретарь скорой помощи Яна Постова.

В результате столкновения автобус выехал с дороги и врезался в дерево.