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Трагедия в Праге: в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 45 человек

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Спасатели на месте трагического ДТП. | ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

В предместье Праги в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем погибли по меньшей мере три человека, еще 45 человек пострадали, сообщает полиция чешской столицы.

"В результате столкновения автобуса и автомобиля погибли три человека: водитель Škoda и два человека в автобусе", - сказала спикер пражской полиции Моника Шиндлова AFP.

Пять человек в тяжелом состоянии.

"Двое детей получили тяжелые травмы головы, их ввели в искусственную кому", - сказала пресс-секретарь скорой помощи Яна Постова.

В результате столкновения автобус выехал с дороги и врезался в дерево.

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