Фото, видео: тяжелая авария в Лагеди, водителя вырезают из машины

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марии Аава, машина вылетела с трассы на шестом километре Таллиннской окружной дороги и перевернулась. Авария произошла около 23 часов.

"Сейчас водителя вырезают из машины", - сообщила Аава. В Машине находятся два человека. Пресс-секретарь пока не смогла уточнить, насколько серьезны их травмы. По предварительным данным, оба в сознании. "Скорая окажет им первую помощь на месте", - заверила представитель полиции.

Подробности ДТП выясняются.

Движение в районе аварии нарушено.