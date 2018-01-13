Фото: стильная квартира в приглушенной гамме

Итак, квартира, о которой пойдет речь, расположена в Гданьске, и молодая пара, владеющая этим комфортным пространством, осталась более чем довольна результатом работы дизайнеров.

Перед вами интерьер двухкомнатного городского жилья, рассчитанного на молодую семью. Планировка квартиры совсем не сложная, функциональная, и учитывает все основные потребности современной молодежи, не только создающей семьи и продвигающейся по карьерной лестнице, но и открывающей двери своего дома для друзей.

ФОТО: homester.com.ua

Кухонная мебель находится в нише, а столовая группа расположена у окна. Так, центра основной комнаты остается свободным, а если убрать кофейные столики и разложить диван — появится дополнительное спальное место на случай, если гости задержатся на ночь.

Гамма цветов и оттенков не отличается слишком броскими или пестрыми цветовыми сочетаниями, ведь пространство квартиры рассчитано на то, что в нем будут постоянно жить, а значит, нужна интересная, но достаточно спокойная палитра.

Было решено выкрасить потолки и стены в белый цвет, пол же облицевать паркетной доской благородного орехового оттенка. Белый цвет поддерживают другие оттенки ахроматической гаммы, это черный, графитовый и палевый.

Примечательным стало решение выбрать единую палитру оттенков для всей квартиры, поэтому визуально каждое из помещений, будь-то ванная или спальня, является продолжением друг друга.

ФОТО: homester.com.ua

Разнообразие в интерьер спальни вносят обои с густым лиственным узором на стене за изголовьем кровати и круглое зеркало напротив окна. Один из углов комнаты занимает внушительный гардероб с рельефными фасадами и крупными деревянными ручками.