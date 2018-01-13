Видео: удивительный дом и сад, в котором спрятано нечто необыкновенное

Если в обычном саду растут цветы и декоративные кустарники, в этом - таятся настоящие сокровища, пишет Kodu.
13 января 2018 г., 15:30
Когда житель Калифорнии Дэйл Сеймур вышел на пенсию, он начал строить в своем саду необычные геометрические фигуры.
Сейчас в саду Сеймуров находятся: гигантский кубик Рубика, различные шары, фигуры из кубов. Все это богатство раскрашено в жизнерадостные цвета.
Но не только фигурами в саду интересен этот дом. Сам дом, в котором Дэйл живет со своей женой, тоже своего рода достопримечательность. Построенный наполовину из стекла, наполовину из дерева, он очень прихотливо украшен.
Интерьер этого дома тоже своеобразен: там много мебели и декоративных элементов в азиатском стиле, а также миниатюрных фигурок животных.
Смотрим видео, снятое в доме и саду!