Видео: удивительный дом и сад, в котором спрятано нечто необыкновенное

Когда житель Калифорнии Дэйл Сеймур вышел на пенсию, он начал строить в своем саду необычные геометрические фигуры.

Сейчас в саду Сеймуров находятся: гигантский кубик Рубика, различные шары, фигуры из кубов. Все это богатство раскрашено в жизнерадостные цвета.

Но не только фигурами в саду интересен этот дом. Сам дом, в котором Дэйл живет со своей женой, тоже своего рода достопримечательность. Построенный наполовину из стекла, наполовину из дерева, он очень прихотливо украшен.

Интерьер этого дома тоже своеобразен: там много мебели и декоративных элементов в азиатском стиле, а также миниатюрных фигурок животных.

Смотрим видео, снятое в доме и саду!