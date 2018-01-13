Куда смотрят защитники природы? Из чего сделан этот мохнатый абажур?

Приверженность классическому скандинавскому дизайну, внимание к мелочам, качеству и стилю – все это отличает датскую компанию Vita. Основанная в Копенгагене в 2008 году, фирма уже выпустила несколько моделей потрясающих подвесных ламп. Чего стоит хотя бы воздушный сказочный светильник Eos, созданный из... белоснежных гусиных перьев! Такие светильники уже появились в некоторых наших магазинах.

Фото: vitacopenhagen.com | ФОТО: Фото: vitacopengagen.com

Тем, кому мало одного лишь визуального великолепия, компания VITA Copenhagen ApS предложила воспользоваться тактильными ощущениями. Белый, мягкий и очень приятный абажур из гусиных перьев отлично подойдёт для гостиной, а еще лучше — для спальни. Он способен стать завершающим штрихом в создании настоящего скандинавского интерьера. В новых коллекциях бренда можно найти мохнатые лампы, меняющие высоту, а также гармоничный синусоидальный светильник.

Множество красивых фотографий разнообразных ламп от Vita находится в INSTAGRAM.