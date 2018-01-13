Иран отказался пересматривать атомную сделку

Иран вновь отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе Тегерана. "Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", - заявило министерство иностранных дел Ирана в субботу, 13 января. В документе указывается, что по этой причине Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году.

Ранее Белый дом отсрочил возобновление санкций против Ирана на 120 дней, однако одновременно заявил, что в течение этого срока в атомную сделку должны быть внесены серьезные изменения. В целом, президент Трамп выдвинул четыре ультимативных требования.

Ультиматум Вашингтона

Во-первых, Иран, по словам Трампа, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Тегеран уже неоднократно подчеркивал, что заключенная в Вене сделка распространяется исключительно на иранскую атомную программу и не имеет ничего общего с его ракетной программой или с его политикой на Ближнем Востоке, вызывающей нарекания у США. В опубликованном 13 января заявлении иранского МИДа указывается, что, если США откажутся от соблюдения условий атомной сделки, то Иран тоже не будет соблюдать этот договор. В заявлении также говорится, что человеку с "расистским мышлением и грязными репликами" ("грязные дыры". - Ред.) не подобает рассуждать о правах человека в других странах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вечером 12 января уже заявил, что атомная сделка не является предметом дальнейшего торга, а ультиматум Трампа назвал "скучным". "Политика Трампа является лишь отчаянной попыткой похоронить серьезный международный договор. Вместо того, чтобы вновь и вновь прибегать к скучной риторике, США следует соблюдать договор, как это делает Иран", - написал Зариф в Twitter.