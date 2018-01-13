В Австрии сотни мусульман перешли в христианство

Кризис с беженцами сыграл на руку католической церкви в Австрии: в стране зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран, сообщает в среду, 13 января, агентство dpa со ссылкой на официального представителя архиепископства Вены. Только в австрийской столице прошли обряд крещения 260 человек, представляющих 15 различных наций.

Фредерике Досталь, отвечающая в архиепископстве за крещение взрослых, считает несостоятельным утверждение, что мигранты меняют веру, чтобы увеличить шансы на получение убежища. "Поскольку католическая церковь в Австрии не хочет получать псевдохристиан, мы очень строго подходим к отбору кандидатов и разрешению на обряд крещения", - отметила она. Подготовка к крещению занимает минимум один год, который включает в себя регулярное посещение религиозных занятий и церковных служб, следования христианским нормам жизни и участие в благотворительных мероприятиях.