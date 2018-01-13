МИД Литвы: странам Балтии нужно вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений

"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать сообща", - сказал в пятницу журналистам в Тракайском районе Линкявичус после окончания ежегодной так называемой "Снежной встречи" литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности.

По его словам, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал министр, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.

Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие сделки не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.

Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в конце концов договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.

Линкявичус сказал, что страны региона ожидают решений по ПВО и от глав стран - членов НАТО, которые встретятся нынешним летом.

"Мы говорим о том, чтобы была интегрированная система ПВО, противоракетной обороны, которая стала бы результатом усилий НАТО, результатом усилий Альянса", - сказал шеф литовской дипломатии. Конкретные решения он не детализировал.

Литва и Латвия в этом году впервые выделили на оборону 2% ВВП, Эстония делала это и раньше. По словам Линкявичуса, страны Балтии теперь столкнутся с вызовом эффективного использования этих средств.

На фоне непрекращающейся обеспокоенности в связи с действиями России на Украине Линкявичус сказал, что блок НАТО в последнее время много сделал для обеспечения безопасности Литвы.

Так он ответил на заявление первого руководителя Литвы после восстановления независимости Витаутаса Ландбергиса в сейме, что "мы (сейчас) незащищены как никогда".

Линкявичус подчеркнул, что в ответ на действия России Альянс быстро разместил по батальону в каждой из стран Балтии и Польше, в общей сложности около 4 тысяч военных.

"Конечно, можно дискутировать об их размере и обо всем остальном, но это исключительно сильный не только военный, но и политический сигнал. Поэтому говорить, что мы все же и защищены как никогда, тоже было бы правильно", - сказал министр.

По его словам, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Россию.

"Мы не из тех, кто стал бы желать кому-то плохого или гордиться языком санкций. Санкции - единственное средство, которое мы используем для давления на Россию с той целью, чтобы она изменила свою точку зрения и оценки", - сказал глава литовского МИД Линас Линкявичус.