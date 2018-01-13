Названы самые посещаемые туристами города мира

Эксперты проанализировали данные въездного турпотока в 100 городов мира. В статистических данных учитывались только иностранные гости, прибывшие любым видом транспорта, кроме круизных лайнеров.

Итак, самым популярным городом, который в прошлом году посетили 25,7 млн иностранных гостей, стал Гонконг. На второй строчке — Бангкок, который за 12 месяцев 2017 года принял 23,3 млн. А на третьей позиции — Лондон. Столица Великобритании сумела привлечь 19,8 млн путешественников. Эксперты отмечают, что в случае в Лондоном, особую сыграл свою роль Брекзит, после которого цены на проживание в гостиницах и апартаментах снизились.

В десятку наиболее привлекательных с точки зрения туризма городов также вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.