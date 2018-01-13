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Фото: роскошь, не переходящая границ приличия, в квартире в центре Таллинна

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ФОТО: KV.EE

Дом на Нарвском шоссе, 22 в центре Таллинна построен в 1923 году по проекту архитектора Артура Перна и является историческим памятником. Сдающаяся внаем квартира в этом доме - роскошна.

Квартира площадью 146,9 м2 находится на третьем этаже шестиэтажного дома. Помещению придают своеобразие резные дубовые карнизы на стенах и потолке, высокие двери из цельного дуба и подсвеченный авторский витраж художника Андрея Лобанова. Интерьер в классическом стиле отлично дополняют солидные люстры, многочисленные декоративные предметы и хорошо подобранная мебель.

ФОТО: KV.EE
ФОТО: KV.EE
ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из прихожей, огромной гостиной с камином и зоной кабинета, открытой кухней-столовой, туалетом и гардеробной. Две спальни и ванная комната с окном выходят во двор.

ФОТО: KV.EE

Квартира сдается внаем со всей мебелью и техникой. Про картины, ковры, портьеры и предметы декора в объявлении не говорится. Впрочем, в объявлении отмечено, что такая квартира подходит для представительских целей и приема высоких гостей посольства иностранного государства или богатой фирмы с международным капиталом. Их не смутит стоимость найма.

Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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