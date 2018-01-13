Горхолл должен быть очищен от граффити к июню

"Напоминаем, что речь идет о незаконной росписи стен, осуществленной с ведома владельца, о необходимости ликвидации которой было известно с 7 сентября, но фасад начали очищать только 25 сентября, причем работы по очистке до конца не довели, а прекратили 13 октября 2017 года по неизвестным Департаменту охраны памятников старины причинам. На протяжении всего этого периода была возможность проводить работы по очистке, погодных препятствий не было", – значится в письме ведомства.

Фирма Tallinna Linnahalli AS сообщила в более раннем письме департаменту, что стоимость очистки всего здания от граффити составляет 15 000-20 000 евро и это неразумная трата средств налогоплательщиков.

"Указание на неразумную трату средств налогоплательщиков в данном случае неуместно", – добавили в ведомстве.