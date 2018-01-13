Как создать роскошную обстановку, не располагая золотой кредиткой. Прием пятый

Полюбите латунь

Золото нередко ведет себя авторитарно: в его сиянии могут без следа раствориться и чувство меры, и здравый смысл. Очень легко в ослеплении переступить ту грань, за которой роскошь деградирует в евроремонт.

Однако у ценителей теплого металлического блеска есть чудесная альтернатива, которая позволяет обойтись без самовлюбленной избыточности золота: латунь. Латунь выглядит не менее благородно, дорого (не просто так римляне называли этот сплав золотой медью) и надежно. А еще она напоминает о вещах из прошлых эпох: изысканных кулонах и брошах, кубках и чайниках, подсвечниках и светильниках. Предметы из латуни поблескивают вечностью, в них заключено бесконечное обаяние постоянства.

Дверная ручка из латуни. | ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Впрочем, и латунь стоит любить исключительно в гомеопатических дозах. Дверные ручки, смесители, каркас люстры — для создания роскошной обстановки достаточно деталей.

Совет: Ищите предметы из латуни не только в магазинах. Удача может притаиться и на развалах барахолки: лампу Аладдина вы там точно не раздобудете, а вот красивую вазу, которая займет лучшее место в гостиной, — вполне.