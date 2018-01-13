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На пути выехавшего с дороги автомобиля оказалась стена: водителя доставили в больницу

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Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото. | ФОТО: Toomas Huik

В пятницу, 12 января, в городе Валга на улице Сепа случилось дорожно-транспортное происшествие, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Несчастье случилось в 12.54, когда 51-летний мужчина, направлявшийся в центр города на автомобиле Volkswagen Sharan, выехал с дороги на тротуар и транспортное средства задело стену дома, а вслед за тем отлетело к дорожным ограждениям.

Водителя доставлен в больницу.

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