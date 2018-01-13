На пути выехавшего с дороги автомобиля оказалась стена: водителя доставили в больницу

Несчастье случилось в 12.54, когда 51-летний мужчина, направлявшийся в центр города на автомобиле Volkswagen Sharan, выехал с дороги на тротуар и транспортное средства задело стену дома, а вслед за тем отлетело к дорожным ограждениям.

Водителя доставлен в больницу.