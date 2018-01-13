Топливные заправки теряют деньги: волостные власти проблемы не видят

«Продажи в Каркси-Нуйа и Абья-Палуоя определенно снизились», - сообщил исполнительный директор Alexela Oil Айн Куузик.

Куузик затруднился сказать, как сильно снизились продажи на двух расположенных в волости Мульги автозаправках, так как объемы привозимого из Латвии топлива росли на протяжении нескольких последних лет. В качестве примера он привел расположенную в Пярнумаа рядом с Via Baltica автозаправку Выйсте, где оборот упал в шесть раз. В Валга предприятие реализует в три раза меньше топлива, чем раньше.

Сколько стоит топливо в Латвии? В этом году акциз на топливо вырос в Эстонии больше, чем в Латвии. Сложно сказать, как сильно акциз влияет на конечную цену. Согласно данным на сайте Circle K от 10 января, в Риге литр 95-го стоил на 14, а дизельного топлива на 23 цента меньше, чем в Эстонии. В Вильянди на топливной заправке Circle K оба вида топлива стоили 1,319 евро. В Риге топливо было дешевле, чем в Вильянди, где за литр бензина и дизеля просили 1, 319 евро. Kuvatõmmis В четверг главред Sakala Ханс Вяре, проезжавший по Латвии, нигде не увидел цен, указанных на латвийском сайте Circle K. Когда он добрался до Эстонии, оказалось, что дома топливо было даже дешевле. В Салацгриве топливо было дороже, чем в Эстонии. Marko Suurmägi

Поскольку сетям топливных автозаправок Euro Oil и Alexela Oil предстоит объединение, в конце прошлого года Департамент конкуренции направил ряд вопросов властям волости Мульги. В числе прочего департамент интересовался, как и в какой мере более низкие цены в Латвии повлияли на продажи топлива в Каркси-Нуйа и Абья-Палуоя.

В своем письме волостной старейшина Пеэтер Рахнель сообщил, что, по их оценке, дешевое латвийское топливо не оказало влияния на местных продавцов топлива. «До ближайшей латвийской автозаправки 32 километра. По сравнению с Эстонией топливо в Латвии на 10 центов дешевле. Обычному потребителю экономически нецелесообразно проезжать 64 километра ради более дешевого топлива», - сообщил Рахнель.

Глава Alexela Oil Айн Куузик был изумлен таким ответом. «Чиновник волости Мульги не в курсе, как идут продажи у действующего на его территории предприятия», - сказал он. У Alexela в Каркси-Нуйа имеется автоматическая заправочная станция, а в Абья-Палуоя при ней имеется еще и небольшой магазин. «У магазина дела идут неплохо, так как булочки и сигареты люди все же покупают. Хоть оборот автозаправки не упал столь же сильно, как в Пярнумаа, но спад довольно ощутимый», - отметил он.

Пеэтер Ряхнель признал, что он не располагает информацией об обороте топливной фирмы, а его мнение основывается на поведении жителей волости. ПО его мнению, нельзя говорить о том, чтобы народ стал чаще ездить в Латвию.

Его слова подтвердил и заместитель волостного старейшины Дмитрий Орав. «Как частное лицо я могу сказать, что не замечал больших автоколонн, ездящих за топливом в Латвию. Не думаю, что ради экономии в 10-15 центов кто-то поедет 60 километров. Если люди отправляются в соседнее государство по каким-то иным делам, разумеется, они заправляются там», - предположил он.

Ближе всего в волости Мульги к латвийской границе располагается город Мыйзаккюла. Бывший заместитель волостного старейшины Эрвин Тамберг сказал, что жители городка ездят к соседям, хотя более крупные города находятся довольно далеко от Мыйзакюла. «Мне кажется, люди стали чаще ездить в Латвию, чем в прежние годы» , считает Тамберг.