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Евростат: Эстония по темпам роста промышленности уступает Литве и Латвии

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Деревообрабатывающая промышленность. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Промышленный рост в Литве в ноябре опережал средний показатель по 28-и странам - членам Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.

Объемы промышленного производства за год - в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2016 года - в Литве выросли на 7,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Этот рост в среднем по ЕС составлял 3,5%.

За месяц - в ноябре по сравнению с октябрем - объемы литовской промышленности увеличились на 2,7%, объемы промышленности ЕС - на 0,9%.

В Латвии объемы промышленности за год выросли на 3,6%, в Эстонии - на 2,7%, а за месяц - выросли на 0,7% и снизились на 1,5% соответственно.

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