Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже футбольного клуба "Милан"

Итальянская прокуратура начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" бывшим президентом команды Сильвио Берлускони, сообщает газета La Stampa.
В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба, пишет Newsru.com.
Общая сумма сделки составила 740 млн евро, включая долги клуба. По данным источника, стоимость сделки была завышена на 300 млн евро.
Отмечается, что расследование начато в отношении Берлускони, компании "Фининвест" и Ли Йонхонга.
Компания "Фининвест" приобрела "Милан" в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.