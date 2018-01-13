Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже футбольного клуба "Милан"

В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба, пишет Newsru.com.

Общая сумма сделки составила 740 млн евро, включая долги клуба. По данным источника, стоимость сделки была завышена на 300 млн евро.

Отмечается, что расследование начато в отношении Берлускони, компании "Фининвест" и Ли Йонхонга.

Компания "Фининвест" приобрела "Милан" в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.